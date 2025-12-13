Более 1,1 млн вопросов направили в адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

На итоги года с Путиным направили 251 тыс. вопросов через мессенджер MAX

В адрес программы «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 1,1 млн вопросов, сообщается канале в мессенджере MAX «Кремль. Новости».

Отмечается, что 251 тыс. вопросов направили через мессенджер MAX.

Также в программу поступило 459 тыс. звонков и 176 тыс. SMS-сообщений.

«Через соцсети направили 136 тыс. обращений, 40 тыс. – через сайт президента», — говорится в сообщении.

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания.