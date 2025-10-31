На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, где можно недорого отдохнуть на новогодних каникулах

OneTwoTrip: недорого отдохнуть на новогодних каникулах можно во Вьетнаме
VD Image Lab/Shutterstock/FOTODOM

Дешевле всего в новогодние каникулы можно забронировать гостиницу в Петрозаводске: номер в отеле категории «четыре звезды» обойдется в среднем в 3450 рублей. При этом недостатка зимних развлечений в Карелии нет: можно отправиться на природу, например, забронировав тур на снегокатах, или осмотреть достопримечательности празднично украшенной столицы.

Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказался Новосибирск: провести длинные выходные в неофициальной столице Сибири можно в среднем за 3590 рублей в сутки. В городе планируются различные праздничные мероприятия, а еще удастся покататься на лыжах в одном из горнолыжных комплексов в окрестностях.

Третью строчку топа занял Ростов-на-Дону: любители встретить Новый год без снега могут забронировать гостиницу примерно за 3830 рублей в сутки. Каникулы можно провести в празднично украшенном городе или отправиться на Азовское море, до которого час пути.

Также в список российских городов, куда можно недорого отправиться на новогодние каникулы, вошли Краснодар (номер на сутки обойдется в среднем в 4620 рублей), Минеральные Воды (4630 рублей), Геленджик (4740 рублей), Санкт-Петербург (4860 рублей), Москва (5050 рублей), Смоленск (5110 рублей) и Иркутск (5940 рублей).

Список стран с наиболее доступными ценами на четырехзвездочные отели в эти новогодние каникулы возглавляет Вьетнам: номер там обойдется в среднем в 1680 рублей в сутки. Чуть дороже удастся снять жилье в Камбодже (1800 рублей в сутки) и Индонезии (1830 рублей). Попала в этот список и Шри-Ланка со средним чеком 2560 рублей в сутки. Из более близких стран в списке оказался Азербайджан, где отель обойдется примерно в 2150 рублей.

Что касается конкретных городов и курортов, в топе также Вьетнам: в Нячанге номер в четырехзвездочной гостинице обходится примерно в 1290 рублей в сутки, а на острове Фукуок — в 1650 рублей. Отметим, что январь в стране — высокий туристический сезон с идеальной погодой для пляжного отдыха, когда днем можно рассчитывать на +27…+30°C, а температура воды всего на пару градусов ниже.

На третьем месте в списке оказался Каир: жилье в столице Египта обойдется в 1670 рублей. На новогодних каникулах в Каире идеальная погода для экскурсий по многочисленным местным достопримечательностям: днем около +20°C. В топе оказалась и Хургада, где номер в отеле стоит порядка 2230 рублей в сутки. При этом на курортах Египта в январе прохладно и ветрено.

Кроме того, в список зарубежных городов, где можно недорого забронировать гостиницу на зимние каникулы, вошли Бангкок (1850 рублей в сутки), Паттайя (1930 рублей), Денпасар (1980 рублей), Баку (2205 рублей), Алма-Ата (2350 рублей) и Гуанчжоу (2570 рублей).

