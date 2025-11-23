Священник объяснил, почему для попадания в рай одних только добрых дел недостаточно

Иерей Ермолин: в раю могут оказаться те, кого там не ожидают увидеть

В подкасте «Кофе с батюшкой», который выпускает «Татар-информ», руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказал, как в православной традиции понимается рай и кто может туда попасть.

Священник отметил, что рай предназначен для тех, кто следует за Христом. Он напомнил, что, согласно церковному учению, там пребывают святые, включая людей нашего времени и тех, кто будет жить до конца веков. Каждый православный верующий, подчеркнул иерей, надеется быть принятым в Царство Божие.

Отдельно отец Александр указал, что вход в рай не зависит от количества добрых дел, а определяется милостью Божией. Он пояснил, что ни пост, ни молитва, ни дела милосердия не могут стать основанием, обязывающим Бога даровать человеку спасение — этот дар нельзя заслужить, на него можно лишь уповать.

По словам священника, в раю могут оказаться люди, которых окружающие не ожидали бы там увидеть. Он напомнил о силе покаяния и привел пример святой Марии Египетской, которая, согласно церковному преданию, прошла путь от распутства к святости.

В завершение иерей уточнил, что, согласно благочестивому мнению, в будущей жизни верующие воскреснут и душой, и телом. В Царствии Небесном человеку, как предполагается в богословской традиции, будет возвращена идеальная телесная форма. Точные же обстоятельства воскресения, подчеркнул он, известны только Богу.

