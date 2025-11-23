На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Священник объяснил, почему для попадания в рай одних только добрых дел недостаточно

Иерей Ермолин: в раю могут оказаться те, кого там не ожидают увидеть
true
true
true
close
Shutterstock/funstarts33

В подкасте «Кофе с батюшкой», который выпускает «Татар-информ», руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин рассказал, как в православной традиции понимается рай и кто может туда попасть.

Священник отметил, что рай предназначен для тех, кто следует за Христом. Он напомнил, что, согласно церковному учению, там пребывают святые, включая людей нашего времени и тех, кто будет жить до конца веков. Каждый православный верующий, подчеркнул иерей, надеется быть принятым в Царство Божие.

Отдельно отец Александр указал, что вход в рай не зависит от количества добрых дел, а определяется милостью Божией. Он пояснил, что ни пост, ни молитва, ни дела милосердия не могут стать основанием, обязывающим Бога даровать человеку спасение — этот дар нельзя заслужить, на него можно лишь уповать.

По словам священника, в раю могут оказаться люди, которых окружающие не ожидали бы там увидеть. Он напомнил о силе покаяния и привел пример святой Марии Египетской, которая, согласно церковному преданию, прошла путь от распутства к святости.

В завершение иерей уточнил, что, согласно благочестивому мнению, в будущей жизни верующие воскреснут и душой, и телом. В Царствии Небесном человеку, как предполагается в богословской традиции, будет возвращена идеальная телесная форма. Точные же обстоятельства воскресения, подчеркнул он, известны только Богу.

Ранее в РПЦ объяснили, почему нельзя верить в Деда Мороза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами