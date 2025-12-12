На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы новогодние украшения, из-за которых водителей могут лишить прав

Автоюрист Воропаев: за красные приборы на передней части авто могут лишить прав
Shutterstock AI/Shutterstock/FOTODOM

Водителей могут лишить прав на срок от шести месяцев до года за любые красные световые приборы, в том числе новогодние украшения, на передней части автомобиля. Об этом «Москве 24» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Дело в том, что расположенные таким образом огни нарушают техническое восприятие транспортного средства, а значит, могут ввести в заблуждение других участников дорожного движения и создать аварийную ситуацию», — пояснил эксперт.

По его словам, лишение прав может наступить и в том случае, если гирлянда или другое новогоднее украшение закрывают регистрационный знак. В этом случае владельцу авто может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. К нарушениям также могут отнести наличие любых посторонних предметов, которые закрывают обзор водителю, заключил Воропаев.

Юрист группы компаний «Алтегра» Юлия Дмитрук до этого говорила, что российское законодательство не содержит прямого запрета на использование гирлянд для украшения автомобиля. Однако, по ее словам, водители рискуют получить штраф, если разместят новогодний атрибут на лобовых, боковых стеклах, зеркалах заднего вида. Кроме того, гирлянда не должна мешать работе систем авто, закрывать фары, поворотники или стоп-сигналы, а также государственный регистрационный знак.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать новогоднюю гирлянду.

