В России ожидают, что в 2026 году вернутся еще больше релокантов

Адвокат Григориади: еще больше релокантов вернутся в Россию в 2026 году

В 2026 году ожидается усиление тенденции возвращения в Россию граждан, уехавших в 2022–2023 годах и продолжавших удаленно работать на российские компании, сказал «Газете.Ru» адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади. Он пояснил, что это связано с налоговыми изменениями.

«Если раньше основной причиной для возвращения были бытовые трудности за границей (проблемы с ВНЖ, банковскими переводами), то теперь ключевым фактором становятся целенаправленные изменения в российском законодательстве. Новые правила налогообложения и ужесточение контроля делают сохранение удаленной работы из-за рубежа на прежних условиях финансово невыгодным и административно сложным. Для страны возвращение релокантов означает частичное обращение вспять «утечки мозгов» — возвращение квалифицированных специалистов, в первую очередь из сферы IT и финансов», — отметил Григориади.

По его словам, это положительно сказывается на экономике и пополняет российский бюджет за счет налогов. Однако такой сценарий несет в себе и определенные риски, связанные с социальной адаптацией вернувшихся и тем фактом, что их возвращение во многом является вынужденной мерой, а не результатом улучшения делового климата, добавил адвокат.

Он пояснил, что фундаментальным сдвигом, меняющим правила игры для релокантов, стали поправки в Налоговый кодекс РФ, которые в полной мере начнут работать с 2025–2026 годов. Адвокат пояснил, что до 2025 года действовала норма, согласно которой доход удаленного сотрудника, утратившего налоговое резидентство РФ (проживая за границей более 183 дней в году), считался доходом от источников за пределами России. По словам эксперта, это освобождало российского работодателя от обязанности удерживать с его зарплаты налог на доходы физлиц — НДФЛ (от 13% до 22%).

«Данное обстоятельство было мощнейшим финансовым стимулом для релокации. С 1 января 2025 года эта лазейка была закрыта. Теперь российские компании обязаны удерживать НДФЛ с выплат своим дистанционным сотрудникам независимо от их налогового резидентства. Это изменение одномоментно лишило релокантов главного налогового преимущества», — сказал адвокат.

Он добавил, что Трудовой кодекс РФ сам по себе не содержит прямого запрета на дистанционную работу из-за границы, однако новые налоговые реалии создают для работодателей мощный стимул настаивать на возвращении сотрудников в Россию для упрощения администрирования и избежания рисков двойного налогообложения.

Адвокат сказал, что главный плюс для возвращающихся релокантов — сохранение работы и карьерных перспектив в своей российской компании. Возвращение в привычную правовую и финансовую среду решает проблемы с продлением виз, ВНЖ и проведением банковских операций, с которыми многие столкнулись за рубежом, уточнил эксперт.

К минусам Григориади отнес существенное увеличение налоговой нагрузки из-за отмены льготы для нерезидентов и введения прогрессивной шкалы НДФЛ, утрату возможности жить в другой стране и интегрироваться в международное профессиональное сообщество.

К рискам адвокат отнес сложности с социальной и психологической реадаптацией после возвращения.

В Россию вернулись около 10% релокантов, покинувших страну в 2022 и 2023 годах, свидетельствуют данные онлайн-опроса Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

