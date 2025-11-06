Бренд Chanel зарегистрировал в России 3 товарных знака

Дом моды Chanel, покинувший российский рынок, зарегистрировал три товарных знака в Роспатенте. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, заявки на регистрацию знаков Gabrielle Chanel (для двух разных групп товаров) и «Авторизованная точка продаж Chanel» были поданы в декабре 2024 года. В октябре текущего года Роспатент одобрил заявки, срок их действия — до декабря 2034 года.

Сообщается, что в деятельность Gabrielle Chanel может входить торговлю ювелирными изделиями, одеждой, обувью, сумками, гигиеническими принадлежностями, парфюмами и косметикой. В свою очередь, «Авторизованная точка продаж Chanel» ориентирован на оптовую и розничную продажу продукции бренда.

Дом моды Chanel приостановил свою деятельность в России в связи с началом специальной военной операции (СВО) на Украине в марте 2022 года. Уже к марту 2024 года модный дом завершил полный выход с российского рынка, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков в городах России.

В октябре сообщалось, что компания «Шанель САРЛ», которая является правообладателем товарных знаков Chanel, с 2022 года подала в Роспатент 36 заявок на регистрацию товарных знаков в России.

Ранее Christian Dior подал заявку на товарный знак в России.