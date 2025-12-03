На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эпидемиолог раскрыл причины роста числа ВИЧ-инфицированных россиян

В мире ежегодно около 5 тыс. человек заболевают ВИЧ-инфекцией, каждый пятый из них – россиянин. Всего в стране за 40 лет наблюдения выявили порядка 1,75 млн заразившихся, это число продолжает расти – в том числе из-за нежелания россиян, имеющих подозрительные симптомы, проходить обследование. Об этом 360.ru рассказал заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

По словам эпидемиолога, жертвами заболевания в РФ стали порядка 540 тыс. человек. По данным на текущий год, ВИЧ подтвержден у 1,25 млн россиян. Однако также есть большое количество людей в группах риска, которые не прошли обследования – их насчитывается порядка 900 тыс. человек. Из них около 300-350 тыс. без терапии станут жертвами СПИДа, предупредил Покровский.

Он также отметил, что проблема состоит в сложности выявления заболевания, обычно по симптомам определить болезнь слишком сложно.

«Конкретных признаков, по которым люди могли бы распознать у себя ВИЧ, нет. Недавнее заражение можно заподозрить лишь по некоторым симптомам. Они напоминают обычное ОРЗ или детские инфекции типа краснухи», — пояснил специалист.

По его словам, даже работающие с этой болезнью врачи без анализов определить заражение по симптомам не смогут. При этом часто люди с подозрением на ВИЧ просто не хотят проходить обследование – во всем мире именно они являются самой серьезной проблемой, подчеркнул эпидемиолог. Такие люди и сами не лечатся, и передают болезнь другим.

В России каждый год обследования проходят 50 млн человек, ВИЧ выявляют у 50 тыс. из них, привел статистику Покровский.

«Если хотя бы 100 тысяч людей не сдадут анализы, то в их числе может оказаться несколько сотен людей с ВИЧ. Потому есть все основания полагать, что вирус продолжал распространяться», — пояснил врач.

Он призвал россиян следовать мерам профилактики заражения, в том числе регулярно использовать средства контрацепции. Кроме того, сегодня есть препараты, которые могут принимать здоровые люди в качестве профилактики заражения. Это инъекции, которые, однако, не защищают от других инфекций, передающихся половым путем, поэтому обычные контрацептивы надежнее, заключил эпидемиолог.

До этого Покровский сообщал, что в России растет количество инфицированных ВИЧ, ежегодно выявляется по 50-60 тыс. новых случаев. Он подчеркнул, что власти прилагают недостаточно усилий для профилактики распространения вируса.

