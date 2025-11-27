В Ярославле врачи травмировали ребенка при родах

В Ярославле врачи нанесли ребенку травму во время родов. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, женщина поступила в роддом, где врачи неправильно провели роды. В результате они нанесли младенцу травму, из-за которой у ребенка появилось тяжелое заболевание центральной нервной системы.

«Проведенной по делу судебно-медицинской экспертизой факт некачественного оказания медицинской помощи подтвержден», – сообщается в публикации.

В результате женщина обратилась в суд, чтобы компенсировать моральный вред. Суд встал на сторону пострадавшей и обязал больницу выплатить ей три миллиона рублей.

