На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле врачи травмировали ребенка при родах

Ярославские врачи выплатят 3 млн рублей из-за травмирования ребенка при родах
true
true
true
close
Shutterstock

В Ярославле врачи нанесли ребенку травму во время родов. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, женщина поступила в роддом, где врачи неправильно провели роды. В результате они нанесли младенцу травму, из-за которой у ребенка появилось тяжелое заболевание центральной нервной системы.

«Проведенной по делу судебно-медицинской экспертизой факт некачественного оказания медицинской помощи подтвержден», – сообщается в публикации.

В результате женщина обратилась в суд, чтобы компенсировать моральный вред. Суд встал на сторону пострадавшей и обязал больницу выплатить ей три миллиона рублей.

До этого в Благовещенске коммунальщиков обязали выплатить 400 тысяч 11-летней девочке. Ребенок ехал на самокате и в какой-то момент его колесо попало в выбоину. Это привело к переломам обеих рук.

Так как за травмами последовало неправильное срастание, школьнице пришлось сделать операцию.

Ранее 85-летнего ветерана обязали выплатить Кэти Перри почти $2 миллиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами