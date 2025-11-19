Туристы из России застряли на мосту во Вьетнаме в шторм, вода прибывает

Туристы из России застряли на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся в шторм реки, сообщает Baza.

Telegram-канал уточняет, что вечером 17 ноября 20 россиян отправились из города Нячанг на экскурсию в Дананг. Вернуться они должны были спустя сутки. Однако ночью автобус остановился из-за наводнения и заблокирован уже сутки.

«Мост смыло почти полностью, а вода продолжает подниматься», — говорится в посте.

Туристы, среди которых есть подростки и пассажиры с диабетом, дозвонились только до консульства РФ в Дананге. Там им сказали, что «утешительных новостей нет». Россияне не заметили на мосту спасателей и полицейских, а половина местной деревни «по самые крыши» ушла под воду. Экстренные службы не помогают даже ее жителям.

