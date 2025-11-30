Умерла 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова

Умерла блокадница Нина Сахарнова, прославившаяся благодаря коротким видеороликам на платформе TikTok. Об этом сообщила ее внучка Вероника Колдина в социальной сети «Вконтакте».

По ее словам, смерть наступила в субботу, 29 ноября. Внучка блогерши заявила, что Сахарнова просила дать ей спокойно умереть, после чего покинула этот мир.

В своих видеороликах где она делилась воспоминаниями о довоенном Ленинграде и периоде блокады в годы Великой Отечественной войны. Также она рассказывала подписчикам о своем восприятии современности.

25 ноября Нине Сахарнове исполнилось 104 года.

До этого журналистка и публицистка Лидия Чешкова, работавшая в издании «Вокруг света», умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале. По словам дипломата, Чешкова была представителем классической школы журналистики.

Ранее на 89-м году жизни умер оскароносный драматург Том Стоппард.