Государственным органам Подмосковья станет удобнее работать с документами

В систему электронного документооборота правительства Московской области внедрили ИИ-ассистента, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ИИ-ассистент упростит работу государственных органов с документами.

«Он автоматически составит краткое содержание документа, покажет его историю и найдет схожие материалы. В дальнейшем ИИ сможет готовить проекты резолюций и черновики ответов», — сказала она.

Куртяник добавила, что ранее ИИ-ассистента запустили в пилотном режиме для сотрудников мингосуправления и администрации губернатора региона.

По ее словам, ИИ-ассистент подготовил краткие изложения более 1 тыс. писем с сентября 2025 года.

«Также реализована возможность обсуждать документы через чат сразу в системе, что значительно ускоряет время принятия решения», — сказала она.

В январе 2026 планируется масштабировать проект на все органы власти и подведомственные организации Московской области.