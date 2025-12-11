На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина сломал обе ноги, пытаясь достать с елки в Петербурге звезду для любимой

В Петербурге мужчина переломал ноги, пытаясь достать звезду с елки
Виталий Аньков/РИА Новости

В Петербурге мужчина решил достать звезду с елки для любимой и переломал себе ноги. Об этом со ссылкой на пресс-службу Елизаветинской больницы сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда мужчина пытался добраться до украшения на верхушке десятиметровой елки, чтобы подарить его своей возлюбленной. Однако в результате он упал и получил травмы.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытый перелом левой бедренной кости и переломы лодыжек — пациенту экстренно провели операцию. Также у мужчины обнаружили тромбоз поврежденной конечности, ему назначили необходимое лечение.

Позже ему планируют провести плановую операцию по восстановлению костей. Сейчас состояние мужчины стабильное. Медики выразили надежду, что пациент встретит Новый год дома с супругой.

Ранее россиянину с переломом ампутировали стопу после отказа в госпитализации.

