Россиянину с переломом ампутировали стопу после отказа в госпитализации

В Рязани мужчина сломал ногу и лишился стопы из-за отказа в госпитализации

Мужчине ампутировали ногу после отказала в госпитализации в одном из медицинских учреждений города Рязани. Об этом сообщает инфоцентр СК России.

В августе этого года рязанец сломал ногу и обратился за медицинской помощью, однако сотрудники больницы отказались его госпитализировать и отправили восстанавливаться в амбулаторных условиях.

Вскоре у мужчины ухудшилось самочувствие, и он вновь пришел в больницу, но так и не смог получить необходимую помощь.

«Спустя две недели пациенту ампутировали стопу. До настоящего времени он проходит лечение, его состояние ухудшается. Мужчина вынужден приобретать препараты за свой счет. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер реагирования не принимается, лечение не осуществляется», — сказано в сообщении.

Следственное управление СКР по Рязанской области начало процессуальную проверку по вопросу неквалифицированного оказания медицинской помощи. Дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее ошибка башкирских врачей на этапе диагностики сделала женщину инвалидом.