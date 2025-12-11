На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар назвал главную опасность новогоднего стола для домашних животных

Ветеринар Ципленков: собакам и кошкам нельзя давать трубчатые кости
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Сидя за праздничным столом важно внимательно следить за домашними питомцами, поскольку остатки пищи, в частности, кости, могут причинить серьезный вред животному. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

«Самая серьезная опасность, которую может стащить со стола и собака, и кошка — трубчатые кости. Когда питомцы их разгрызают, то травмируют пищевод и желудок. Поэтому все кости должны быть убраны», — сказал специалист.

Если питомец все-таки проглотил кость, не стоит экспериментировать с домашними методами первой помощи. Лучше сразу обратиться к специалистам, добавил он.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого рассказал о самых опасных для животных новогодних игрушках.

Мишура и дождик, по его словам, особенно привлекательны для кошек и собак из-за своей блестящей и подвижной структуры. Однако при проглатывании длинные нити могут вызвать кишечную непроходимость или перфорацию кишечника. Такие состояния требуют только хирургического вмешательства, а промедление опасно для жизни питомца, предупредил врач.

Ранее ветеринар объяснил, как сделать прогулку с собакой зимой безопасной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами