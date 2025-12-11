Ветеринар назвал главную опасность новогоднего стола для домашних животных

Сидя за праздничным столом важно внимательно следить за домашними питомцами, поскольку остатки пищи, в частности, кости, могут причинить серьезный вред животному. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

«Самая серьезная опасность, которую может стащить со стола и собака, и кошка — трубчатые кости. Когда питомцы их разгрызают, то травмируют пищевод и желудок. Поэтому все кости должны быть убраны», — сказал специалист.

Если питомец все-таки проглотил кость, не стоит экспериментировать с домашними методами первой помощи. Лучше сразу обратиться к специалистам, добавил он.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого рассказал о самых опасных для животных новогодних игрушках.

Мишура и дождик, по его словам, особенно привлекательны для кошек и собак из-за своей блестящей и подвижной структуры. Однако при проглатывании длинные нити могут вызвать кишечную непроходимость или перфорацию кишечника. Такие состояния требуют только хирургического вмешательства, а промедление опасно для жизни питомца, предупредил врач.

