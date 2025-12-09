Школа в Свердловской области заплатит ученице за попавший в голову мяч

Суд в Свердловской области взыскал со школы компенсацию за попавший в голову ученицы мяч. Об этом стало известно Ura.ru.

Инцидент произошел в одной из школ Красноуфимска. Ученик пнул волейбольный мяч и попал в девочку из параллельного класса. Она упала и получила ушиб головы. Кроме того, от удара пострадал датчик определения глюкозы и iPhone 14 Pro Max, на котором отображались медицинские показатели.

Свердловский областной суд пришел к выводу, что причиной инцидента стало отсутствие должного контроля со стороны педагога. Учительница находилась в тренерской и не остановила игру с мячом после звонка.

Теперь школа должна выплатить пострадавшей 132 тыс. рублей. Директор учреждения выразила несогласие с решением суда. Мать девочки считает, что за случившееся должны отвечать родители мальчика, так как именно он нарушил правила поведения.

