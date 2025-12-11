В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет гриппом

Попова: в России гриппом чаще всего болеют школьники

В России гриппом чаще всего болеют школьники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По ее словам, за неделю в стране была приостановлена работа 478 школ и более 10 тысяч классов, школьники переходят на дистанционную учебу.

«Норма у нас не меняется эпидемиологическая, если в классе отсутствует более 20% учеников, или если в школе отсутствует более 20% учащихся, то школы или класс должны быть разобщены», — пояснила Попова.

Она добавила, что в регионах принимаются все необходимые меры и рекомендации, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриппа.

До этого глава Роспотребнадзора завила, что превышение эпидемических показателей по гриппу зарегистрировано в 17 российских регионах.

Как отметила Попова, в настоящий момент на территории России превалирует штамм A (H3N2), «гонконгский», подъем заболеваемости прогнозируется в период новогодних праздников.

Ранее Онищенко заявил, что в России не выявили новых штаммов гриппа.