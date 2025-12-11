Роспотребнадзор зафиксировал вспышки гриппа в нескольких регионах России

Превышение эпидемических показателей по гриппу зарегистрировано в 17 российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, в настоящий момент на территории России превалирует штамм A (H3N2), «гонконгский», подъем заболеваемости прогнозируется в период новогодних праздников.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что сейчас в стране наблюдается рост заболеваемости гриппом, однако новых мутаций, которые свидетельствовали бы о возникновении нового штамма, нет.

Telegram-канал Baza ранее писал, что в России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А. По данным журналистов, в текущем эпидсезоне одновременно циркулируют два штамма — «свиной» и «гонконгский» грипп А. За последнюю неделю число заболевших по стране удвоилось. У всех них наблюдается стойкая высокая температура на уровне 38–40°C и выраженные боли в теле, которые плохо поддаются медикаментам. Позже могут присоединяться рвота, диарея, заложенность носа и кашель.

