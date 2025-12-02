На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Анапе туристка решила проверить работу спецслужб и заявила о бомбе в своем рюкзаке

В Анапе будут судить туристку за ложное сообщение о теракте
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодарском крае в суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Адыгеи, которая решила проверить работу экстренных служб и сообщила сотрудникам отеля. что прячее в своем рюкзаке взрывное устройство. Об этом сообщает ГУ МВД Краснодарского края.

По данным следствия, обвиняемая отдыхала в одном из отелей Анапы. Женщина решила проверить, как работают спецслужбы в экстренных случаях. Туристка сообщила персоналу отеля, что в ее рюкзаке находится взрывное устройство, которое она планирует привести в действие.

На место были вызваны сотрудники полиции, «бомбы» в личных вещах женщины не нашли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, 29-летней обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого российский подросток «заминировал» школу и попал под уголовную статью. Норильский восьмиклассник отправил на почту школы сообщение о взрывном устройстве, полицейским он заявил, что хотел пошутить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин получил 400 тысяч рублей штрафа из-за шутки о бомбе в самолете.

