На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посетители ВДНХ смогут увидеть цветочные шедевры Айвазяна

В «Биокластере» на ВДНХ открылась выставка Сурена Айвазяна «Цветы и травы»
true
true
true
close
«Биокластер» на ВДНХ

В «Биокластере» на ВДНХ открылась выставка художника Сурена Айвазяна «Цветы и травы», сообщает агентство городских новостей «Москва».

На выставке представлены картины маков, пионов, золотых шаров, гортензии, одуванчиков и других цветов.

Как отметили в пресс-служба департамента культуры Москвы, придуманный Айвазяном термин «Тайное общество тотального озеленения» (ТОТО) отражает стремление передать любовь к растениям и исследовать их природный мир.

В агентстве городских новостей «Москва» добавили, что работы Айвазяна можно увидеть в музеях, художественных галереях, административных пространствах, школах и театральных фойе.

«Мне нравятся растения. Нравится, как они пожирают солнечную энергию, преобразуя ее в новые маленькие вселенные и галактики», — рассказал художник.

Также в пресс-службе департамента культуры Москвы отметили, что работы Айвазяна отличаются выразительностью, экспрессией и индивидуальной манерой письма.

«В экспозиции представлены парадные портреты растений и композиции с участием цветов, трав и деревьев, каждое из которых изображено как самостоятельный художественный образ», — говорится в сообщении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами