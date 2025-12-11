Посетители ВДНХ смогут увидеть цветочные шедевры Айвазяна

В «Биокластере» на ВДНХ открылась выставка Сурена Айвазяна «Цветы и травы»

В «Биокластере» на ВДНХ открылась выставка художника Сурена Айвазяна «Цветы и травы», сообщает агентство городских новостей «Москва».

На выставке представлены картины маков, пионов, золотых шаров, гортензии, одуванчиков и других цветов.

Как отметили в пресс-служба департамента культуры Москвы, придуманный Айвазяном термин «Тайное общество тотального озеленения» (ТОТО) отражает стремление передать любовь к растениям и исследовать их природный мир.

В агентстве городских новостей «Москва» добавили, что работы Айвазяна можно увидеть в музеях, художественных галереях, административных пространствах, школах и театральных фойе.

«Мне нравятся растения. Нравится, как они пожирают солнечную энергию, преобразуя ее в новые маленькие вселенные и галактики», — рассказал художник.

Также в пресс-службе департамента культуры Москвы отметили, что работы Айвазяна отличаются выразительностью, экспрессией и индивидуальной манерой письма.

«В экспозиции представлены парадные портреты растений и композиции с участием цветов, трав и деревьев, каждое из которых изображено как самостоятельный художественный образ», — говорится в сообщении.