Ребенка, которому оторвало пальцы при взрыве СВУ, выписали домой

Мальчика, которому в Подмосковье оторвало пальцы руки при взрыве СВУ, выписали домой. Об этом, ссылаясь на медцентр имени Рошаля, пишет RT.

На кадрах, опубликованных изданием, видно, как школьник идет по коридору Центра вместе с мамой. Она говорит, что руки будут заживать еще около двух недель, после начнется реабилитация сначала левой руки, а затем — протезирование правой.

Ребенок на видео также говорит, что пока был в больнице его поддерживали друзья из школы: присылали письма и видео. Кроме того, в ролике можно заметить плакат с надписью: «Глеб — ты герой» в одном из коридоров учреждения. Сам школьник на вопрос о своем здоровье ответил, что чувствует себя бодро.

Инцидент произошел в подмосковном Красногорске 11 ноября этого года. Девятилетний мальчик поднял с земли сверток денег, который взорвался. Это произошло вечером на улице Пионерской, когда ребенок возвращался с тренировки.

Ранее россиянин пострадал после взрыва скороварки на кухне.