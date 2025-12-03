Большинство россиян сталкивались с дезинформацией за последний год

Большинство россиян (56%) заявили о кратном приросте фейков за последний год, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 13% стали реже сталкиваться с фейками, так как научились лучше фильтровать информацию, 11% не заметили изменений в количестве фейков, а 20% заявили, что не следят за ситуацией с фейками.

По данным опроса, при обнаружении подозрений на дезинформацию, 53% россиян проверяют ее в нескольких источниках, 35% игнорируют подобную информацию, 7% пропускают «тревожные сигналы», а 4% сначала верят, но потом уточняют детали.

Также 23% россиян заявили, что видят прогресс в борьбе с фейками, 20% считают, что ничего не изменилось, 15% не задумываются об этом, а 9% заявили, что ситуация стала лучше.

Говоря об эффективности борьбы с фейками, 28% считают, что лучший способ – подробные разборы в СМИ, 25% назвали комментарии экспертов и официальных источников, 7% выбрали короткие посты в соцсетях, 8% — специальные рубрики в медиа, а 5% — видеообзоры.

Кроме того, опрос показал, что 37% россиян регулярно объясняют свои близким, что информация может быть фейком, 24% делают это иногда, 26% — в очевидных случаях, а 12% не занимаются этим.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 ноября 2025 года. Всего в нем приняли участие 51381 интернет-пользователь.