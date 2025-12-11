На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог объяснила, в чем нейросети пока проигрывают реальным врачам

Диетолог Королева: в будущем нейросети нас заменят, но пока мы выигрываем
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Нейросети действительно в будущем могут заменить персональных диетологов, так как уже сегодня они справляются с важными задачами в этой сфере. Однако пока реальные специалисты выигрывают в одном важном пункте – врачи могут визуально оценить пациента, послушать его, отметить характерные признаки заболеваний и сделать важные выводы, рассказала НСН звездный диетолог Маргарита Королева.

Так она прокомментировала новость о том, что нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен по специальности «Диетология» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Королева подчеркнула, что это показатель того ,что в будущем возможна полная замена реальных диетологов неройросетью.

«Если мы вложим в компьютер все, что на что жалуется пациент, какая у него генетика, чем болели его родители, какой образ жизни он вел, начиная с нулевого возраста, где он родился, какие продукты для него целесообразны и максимально подходят генетически, а какие вопреки, наверное, нейросеть в итоге вытеснит врачебную аудиторию, — согласилась она. — Если нейросеть научится работать индивидуально с каждым пациентом, я только сниму шляпу».

При этом диетолог отметила, что пока искусственный интеллект не может охватить все аспекты человеческого здоровья, что важно для полноценного лечения. В том числе есть масса деталей относительно индивидуальных особенностей людей. Так, врач оценивает облик человека, может выслушать его жалобы лично, выявить скрытые особенности и признаки каких-то проблем, пояснила Королева. Такие нюансы может заметить только человек – как во внешности, так и в речи пациента, и в этом нейросети пока проигрывают, заключила она.

Напомним, в Сбере сообщили, что теперь, после сдачи экзамена, GigaChat сможет предоставлять рекомендации по правильному питанию и здоровому образу жизни. Как подчеркнул первый проректор Сеченовского университета Андрей Свистунов, это событие стало подтверждением экспертного уровня GigaChat, и теперь знания ведущих специалистов по диетологии и правильному питанию, основанные на доказательной медицине, стали доступны каждому.

Ранее россияне рассказали о принципах работы с нейросетями.

