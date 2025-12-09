Нейросеть Сбера сможет давать советы по правильному питанию

Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен по специальности «Диетология» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере сообщили, что теперь GigaChat сможет предоставлять рекомендации по правильному питанию и здоровому образу жизни.

Как рассказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, успешная сдача экзамена стала важным этапом в развитии GigaChat.

«Этот результат подчеркивает нашу приверженность к созданию и совершенствованию инновационных решений, направленных на улучшение качества жизни и здоровья людей», — сказал он.

По словам первого проректора Сеченовского университета Андрея Свистунова, в эпоху цифровизации необходимо защищать пользователя от непроверенной информации.

«Сдача экзамена нейросетевой моделью Сбера в Сеченовском Университете — это подтверждение экспертного уровня GigaChat. И теперь знания ведущих специалистов по диетологии и правильному питанию, основанные на доказательной медицине, стали доступны каждому», — сказал он.