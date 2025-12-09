На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нейросеть Сбера сможет давать советы по правильному питанию

GigaChat Сбера сдал экзамен по диетологии
Shutterstock

Нейросеть Сбера GigaChat сдала экзамен по специальности «Диетология» в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере сообщили, что теперь GigaChat сможет предоставлять рекомендации по правильному питанию и здоровому образу жизни.

Как рассказал директор центра индустрии здоровья Сбера Сергей Жданов, успешная сдача экзамена стала важным этапом в развитии GigaChat.

«Этот результат подчеркивает нашу приверженность к созданию и совершенствованию инновационных решений, направленных на улучшение качества жизни и здоровья людей», — сказал он.

По словам первого проректора Сеченовского университета Андрея Свистунова, в эпоху цифровизации необходимо защищать пользователя от непроверенной информации.

«Сдача экзамена нейросетевой моделью Сбера в Сеченовском Университете — это подтверждение экспертного уровня GigaChat. И теперь знания ведущих специалистов по диетологии и правильному питанию, основанные на доказательной медицине, стали доступны каждому», — сказал он.

