Россияне рассказали о принципах работы с нейросетями

Большинство россиян (82%) заявили, что за последний год в интернете стало больше ИИ-контента, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 65% россиян ежедневно сталкиваются с ИИ-контентом (28% — изображения, 25% — видео, 23% — тексты).

Результаты опроса показали, что 70% россиян научились определять ИИ-контент.

Также в результате исследования удалось выяснить, что 16% респондентов считают использование ИИ в рекламе приемлемым, если есть указание об этом. Больше половины (56%) станут хуже относиться к бренду, если он скроет факт использования ИИ.

Исследование показало, что большинство российских пользователей замечают рост ИИ-контента в интернете.

«Если раньше компании искали способ быстро и недорого закрыть базовые потребности, то теперь приоритетом становится возможность гибко тестировать десятки гипотез, строить персонализированные коммуникации и адаптировать месседжи под разные целевые аудитории и платформы», — рассказала руководитель интегрированных коммуникаций международного коммуникационного агентства Lampa Екатерина Петрова.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 27 ноября по 4 декабря 2025 года. Всего в нем приняли участие 127 726 интернет-пользователей.