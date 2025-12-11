На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госслужащие в Китае используют маски, чтобы обманывать систему распознавания лиц

Китайские госслужащие используют маски, обманывая систему распознавания лиц
true
true
true
close
163.com

В китайском городе Вэньчжоу сотрудники районного комитета уличены в использовании распечатанных фотографий лиц коллег, применяемых как маски для обхода системы распознавания лиц при регистрации выхода на работу, пишет South China Morning Post.

Как сообщают СМИ, о нарушении сообщил местный житель по фамилии Ли. По его словам, группа сотрудников под руководством секретаря комитета изготовила бумажные маски с изображениями лиц коллег. Надевая такие маски, один человек мог фиксировать присутствие на рабочем месте сразу за нескольких сотрудников.

Мошенничество было выявлено благодаря камере наблюдения, установленной над терминалом регистрации. Точное число участников схемы и способ получения записи информатором остаются неизвестными. Новость вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи китайских соцсетей резко раскритиковали участников схемы.

«Это коррупция. Их нужно уволить и наказать. Многим людям и так сложно найти работу», — написал один из комментаторов.

Сообщается, что Ли направил жалобу в вышестоящие государственные органы еще в октябре 2025 года. Власти пообещали дать официальный ответ до 31 декабря.

Ранее мужчину в Китае уволили с работы за то, что он сделал 16 тысяч шагов во время больничного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами