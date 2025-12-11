Госслужащие в Китае используют маски, чтобы обманывать систему распознавания лиц

В китайском городе Вэньчжоу сотрудники районного комитета уличены в использовании распечатанных фотографий лиц коллег, применяемых как маски для обхода системы распознавания лиц при регистрации выхода на работу, пишет South China Morning Post.

Как сообщают СМИ, о нарушении сообщил местный житель по фамилии Ли. По его словам, группа сотрудников под руководством секретаря комитета изготовила бумажные маски с изображениями лиц коллег. Надевая такие маски, один человек мог фиксировать присутствие на рабочем месте сразу за нескольких сотрудников.

Мошенничество было выявлено благодаря камере наблюдения, установленной над терминалом регистрации. Точное число участников схемы и способ получения записи информатором остаются неизвестными. Новость вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи китайских соцсетей резко раскритиковали участников схемы.

«Это коррупция. Их нужно уволить и наказать. Многим людям и так сложно найти работу», — написал один из комментаторов.

Сообщается, что Ли направил жалобу в вышестоящие государственные органы еще в октябре 2025 года. Власти пообещали дать официальный ответ до 31 декабря.

