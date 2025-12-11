Россия обладает политической волей к миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает ТАСС.

По его словам, отношение европейских лидеров к президенту Украины Владимиру Зеленскому и проводимой им политике как к «безгрешным» и заслуживающим помощи в любых обстоятельствах свидетельствует о том, насколько руководители страны Европа могут быть полезны на переговорах по достижению прочного и справедливого мира между Россией и Украиной, который опирался бы на принципы Устава ООН и принципы международного права.

«У нас, в отличие от этой группы лиц, у нас есть политическая воля к миру», — сказал дипломат.

По обновленному мирному плану президента США Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Согласно информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

