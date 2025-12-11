На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о стремлении России к миру на Украине

Лавров: у России есть политическая воля к миру с Украиной
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия обладает политической волей к миру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования на Украине, передает ТАСС.

По его словам, отношение европейских лидеров к президенту Украины Владимиру Зеленскому и проводимой им политике как к «безгрешным» и заслуживающим помощи в любых обстоятельствах свидетельствует о том, насколько руководители страны Европа могут быть полезны на переговорах по достижению прочного и справедливого мира между Россией и Украиной, который опирался бы на принципы Устава ООН и принципы международного права.

«У нас, в отличие от этой группы лиц, у нас есть политическая воля к миру», — сказал дипломат.

По обновленному мирному плану президента США Дональда Трампа планируется зафиксировать контроль России над Крымом, ДНР и ЛНР, а также остановиться на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Согласно информации СМИ, мирный план состоит из четырех документов: соглашения из 20 пунктов, гарантий безопасности для Украины, обязательств США по поводу вступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения.

Ранее Лавров назвал потери ВСУ с начала СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами