Пенсионер, годами живший на улице, выиграл более 43 млн рублей в лотерею

В Таиланде у одинокого пенсионера, выигравшего 18 млн бат, нашлись родственники
В Таиланде пенсионер, который еще недавно был бездомным, выиграл 18 млн бат (43,6 млн рублей — прим. ред.) в лотерею. Об этом сообщает The Thaiger.

В последнее время одинокий мужчина живет в съемной комнате в районе Сан Па Тонг в Чиангмае. 68-летний Сутон, также известный как «Дядя Чжэ», получает всего 350 бат в день, перебиваясь случайными заработками, и платит 1500 бат в месяц за аренду. Но 1 декабря он сорвал джекпот в государственной лотерее, что мгновенно изменило его жизнь.

После того, как новость о его выигрыше распространилась, родственники мужчины поспешили навестить его. Они предлагали Сутону приют и заботу, но в итоге не смогли договориться, кто именно заберет пенсионера к себе. Также к бывшему бездомному пришли сотрудники разных банков, которые пытались убедить его в необходимости открыть счет именно у них.

Оказалось, что соцслужбы Чиангмая уже выделили 40 тыс. бат на постройку дома для дяди Джэ, но перенаправили средства нуждающимся, когда тот стал миллионером. Владелец жилья, у которого пенсионер сейчас снимает комнату, теперь предлагает выкупить его за 2 млн бат как инвестицию и самому стать арендодателем. Мужчина пока не прокомментировал свой выигрыш.

Ранее 66-летний японец выиграл в лотерею $3,8 млн и решил скрыть это от жены.

