Эксперт рассказала, как выбрать новогодний подарок партнеру

При выборе новогоднего подарка для любимого человека важно помнить, что главное в этом вопросе — внимание к привычкам и потребностям партнера. С помощью этой информации удастся избежать дополнительных трудностей при подготовке к празднику. Об этом «Известиям» рассказал пиар‑директор дейтинг‑сервиса «Мамба» Наталья Красильникова.

Специалист объяснила, что если базовые бытовые потребности партнера уже закрыты и ему важнее забота, чем новая вещь, то можно преподнести подарок, который сделает для него привычные дела удобнее. Она добавила, что впечатления и совместное времяпрепровождение нередко оказывают на отношения большее влияние, чем какие-либо вещи. По словам эксперта, это может быть короткое путешествие, концерт или мастер-класс, соответствующий интересам пары.

Универсальным решением также остаются практичные подарки, такие как плед, домашняя одежда, настольная лампа или подписка на полезный сервис. Многие идеи также связаны с обновлением вещей, которыми человек регулярно пользуется, например, кресла для рабочего места, дополнительного монитора или органайзера для документов. Не менее популярны остаются и «подарки-вклады»: различные курсы, абонемент на массаж или годовое обслуживание автомобиля.

При этом в выборе подходящего подарка зачастую помогает обычный разговор, напомнила Красильникова.

«Люди регулярно упоминают мелкие неудобства: долго собираются к врачу, мерзнут дома, не могут выспаться из‑за неудобной подушки, постоянно ищут зарядку для телефона. Такие жалобы легко превратить в понятный и точный подарок. Помогают и цифровые следы: списки желаемого на маркетплейсах, сохраненные товары, лайки в социальных сетях, подписки на бренды или форматы досуга», — рассказала она.

Однако специалист порекомендовала избегать случайных покупок, на которые подталкивают акции. По ее словам, в первую очередь стоит определить задачу презента, а лишь после этого приступать к поискам выгодных предложений. Кроме того, некоторые подарки могут вызвать неловкость, особенно на ранних этапах отношений с партнером: чрезмерно дорогие вещи, подарки с намеком на изменение внешности или привычек.

Семейный психолог Дарья Сальникова до этого предупредила, что избежать стресса и суеты в предновогодний период поможет своевременная подготовка. Она посоветовала выбирать и приобретать подарки для близких заранее, а не в последние дни декабря, когда в магазинах очереди, а доставка задерживается.

Ранее россиянам рассказали, как избежать импульсивных трат перед Новым годом.