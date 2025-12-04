На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказала, как выбрать новогодний подарок партнеру

Эксперт Красильникова: выбрать подарок для партнера поможет обычный разговор
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

При выборе новогоднего подарка для любимого человека важно помнить, что главное в этом вопросе — внимание к привычкам и потребностям партнера. С помощью этой информации удастся избежать дополнительных трудностей при подготовке к празднику. Об этом «Известиям» рассказал пиар‑директор дейтинг‑сервиса «Мамба» Наталья Красильникова.

Специалист объяснила, что если базовые бытовые потребности партнера уже закрыты и ему важнее забота, чем новая вещь, то можно преподнести подарок, который сделает для него привычные дела удобнее. Она добавила, что впечатления и совместное времяпрепровождение нередко оказывают на отношения большее влияние, чем какие-либо вещи. По словам эксперта, это может быть короткое путешествие, концерт или мастер-класс, соответствующий интересам пары.

Универсальным решением также остаются практичные подарки, такие как плед, домашняя одежда, настольная лампа или подписка на полезный сервис. Многие идеи также связаны с обновлением вещей, которыми человек регулярно пользуется, например, кресла для рабочего места, дополнительного монитора или органайзера для документов. Не менее популярны остаются и «подарки-вклады»: различные курсы, абонемент на массаж или годовое обслуживание автомобиля.

При этом в выборе подходящего подарка зачастую помогает обычный разговор, напомнила Красильникова.

«Люди регулярно упоминают мелкие неудобства: долго собираются к врачу, мерзнут дома, не могут выспаться из‑за неудобной подушки, постоянно ищут зарядку для телефона. Такие жалобы легко превратить в понятный и точный подарок. Помогают и цифровые следы: списки желаемого на маркетплейсах, сохраненные товары, лайки в социальных сетях, подписки на бренды или форматы досуга», — рассказала она.

Однако специалист порекомендовала избегать случайных покупок, на которые подталкивают акции. По ее словам, в первую очередь стоит определить задачу презента, а лишь после этого приступать к поискам выгодных предложений. Кроме того, некоторые подарки могут вызвать неловкость, особенно на ранних этапах отношений с партнером: чрезмерно дорогие вещи, подарки с намеком на изменение внешности или привычек.

Семейный психолог Дарья Сальникова до этого предупредила, что избежать стресса и суеты в предновогодний период поможет своевременная подготовка. Она посоветовала выбирать и приобретать подарки для близких заранее, а не в последние дни декабря, когда в магазинах очереди, а доставка задерживается.

Ранее россиянам рассказали, как избежать импульсивных трат перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами