На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, в чем сложность тестирования самокатчиков на знание ПДД

Автоюрист Воропаев: самокатчиков будет очень сложно протестировать на знание ПДД
true
true
true
close
Shutterstock

В России действительно можно ввести обязательное тестирование самокатчиков на знание правил дорожного движения – это в разы повысило бы безопасность граждан. Однако технически это будет очень сложно осуществить, так как у россиян есть возможность приобрести собственный самокат без аренды через какие-либо сервисы, объяснил 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

«Вот ездят тысячи людей на электросамокатах. Понятно, на арендных не будет допуска. А на собственных — личных, арендованных не через глобальные сервисы — как будут контролировать? Большой вопрос», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сложности возникнут еще на первоначальном этапе, когда экзаменовать придется огромный поток желающих передвигаться на самокатах.

Напомним, с инициативой об обязательной проверке самокатчиков на знание ПДД в очередной раз выступил сенатор Артем Шейкин, подчеркнув, что речь идет о полноценных участниках дорожного движения наряду с автомобилями и мопедами. Аналогичную идею он уже озвучивал в прошлом – тогда член Совфеда отмечал, что также важно разработать черный список, в который будут заносить электросамокатчиков и других пользователей кикшеринга, нарушающих ПДД.

Ранее россияне призвали еще сильнее урезать скорость самокатов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами