В Совфеде предложили создать черные списки электросамокатчиков

В России необходимо разработать черный список, в который будут заносить электросамокатчиков и других пользователей кикшеринга, нарушающих правила дорожного движения. С таким предложением выступил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, передает «Парламентская газета».

По его мнению, таких россиян нужно «банить» на срок до года в зависимости от тяжести нарушения, которое они совершили.

«Необходимо обязать компании кикшеринга передавать данные о скорости и геолокации самокатов в ГИБДД по запросу или в случаях выявления программой правонарушений. По информации, предоставленной ГИБДД, вносить пользователей (нарушителей) в черный список на месяц, полгода, год в зависимости от тяжести и частоты нарушения ПДД», — отметил сенатор.

Помимо этого, Шейкин предложил ввести обязательное тестирование пользователей кикшеринга на знание правил дорожного движения перед регистрацией в сервисе. Он считает, что минимальный порог правильных ответов для успешного прохождения теста должен быть выше 90%.

Департамент транспорта Москвы до этого сообщил, что среднестатистический пользователь самоката — это мужчина средних лет, чаще всего женатый. Число пользователей такого типа транспорта, у которых есть несовершеннолетние дети, составляет 59%. Также, согласно исследованию, только 14% самокатчиков владеют электросамокатом — чаще всего москвичи пользуются услугами кикшеринговых сервисов.

Ранее жителям Петербурга отказали в референдуме о запрете электросамокатов.