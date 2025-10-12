Россияне призвали еще сильнее урезать скорость самокатов

Большинство россиян (81-82%) считает, что электросамокаты представляют опасность для пешеходов, а порядка 55% россиян требуют введения скоростных ограничений для них до 10 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования Feedback.

По результатам исследования, как пользователи электросамокатов, так и не использующие их — 75% и 88% соответственно, признают опасность этого вида передвижения для пешеходов. Помимо этого, россияне признают высокий риск травм из-за электросамокатов.

«41% из тех, кто не пользуется (электросамокатами — прим. ред.), не пробуют именно из-за страха столкновений и получения травм», — говорится в сообщении.

Исследователи отметили, что среди других причин есть психологическая боязнь (19%), неровные дороги, отсутствие велодорожек (37%), скорости других пользователей и нарушения теми ПДД (29%).

Специалисты рассказали, что самыми популярными жалобами на ситуацию с электросамокатами являются малое количество мест для безопасного движения (66%), грязь или поломки у самокатов (32%), а также недостаток парковок (27%).

Более половины россиян (55%) сочли необходимым урезать скорость самокатов до 10 км/ч. При этом 44% опрошенных призвали создать «строгие правила парковки и обязательной экипировки».

