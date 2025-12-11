На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыл тревожные последствия поражения блуждающего нерва

Shutterstock

Блуждающий нерв отвечает за многие автономные реакции организма человека, его поражение может нарушить работу дыхания, голоса и глотания. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, этот нерв также обеспечивает согласованную работу внутренних органов и поддерживает общее равновесие организма. Если его работа нарушена, человек может столкнуться с тяжелыми заболеваниями, включая опухоли, рассеянный склероз, сифилис и боковой амиотрофический склероз.

«При одностороннем поражении могут наблюдаться свисание мягкого неба, изменение голоса, трудности при произношении звуков или дыхании. Первые тревожные симптомы — это осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании. Если человек не может сделать три глотка воды подряд без закашливания, стоит обратиться к врачу», — подчеркнул Соков.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе до этого установили, что стимуляция левого блуждающего нерва помогает бороться с тяжелой, устойчивой к лечению депрессией. В исследовании приняли участие почти 500 человек из 84 медицинских центров по всей территории США. Все участники страдали от тяжелой депрессии, которая не поддавалась лечению с помощью препаратов или других методов. Ученые отметили, что в среднем участники попробовали 13 методов терапии, прежде чем присоединиться к исследованию.

Ранее был найден неожиданный способ лечения болезней кишечника.

