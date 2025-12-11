Врач раскрыл тревожные последствия поражения блуждающего нерва

Блуждающий нерв отвечает за многие автономные реакции организма человека, его поражение может нарушить работу дыхания, голоса и глотания. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков.

По его словам, этот нерв также обеспечивает согласованную работу внутренних органов и поддерживает общее равновесие организма. Если его работа нарушена, человек может столкнуться с тяжелыми заболеваниями, включая опухоли, рассеянный склероз, сифилис и боковой амиотрофический склероз.

«При одностороннем поражении могут наблюдаться свисание мягкого неба, изменение голоса, трудности при произношении звуков или дыхании. Первые тревожные симптомы — это осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании. Если человек не может сделать три глотка воды подряд без закашливания, стоит обратиться к врачу», — подчеркнул Соков.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе до этого установили, что стимуляция левого блуждающего нерва помогает бороться с тяжелой, устойчивой к лечению депрессией. В исследовании приняли участие почти 500 человек из 84 медицинских центров по всей территории США. Все участники страдали от тяжелой депрессии, которая не поддавалась лечению с помощью препаратов или других методов. Ученые отметили, что в среднем участники попробовали 13 методов терапии, прежде чем присоединиться к исследованию.

