Найден новый способ лечения тяжелой депрессии

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что стимуляция левого блуждающего нерва помогает бороться с тяжелой, устойчивой к лечению депрессией. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Stimulation (ВS).

В исследовании приняли участие почти 500 человек из 84 медицинских центров по всей территории США. Все участники страдали от тяжелой депрессии, которая не поддавалась лечению с помощью препаратов или других методов. Ученые отметили, что в среднем участники попробовали 13 методов терапии, прежде чем присоединиться к исследованию.

Стимуляция блуждающего нерва предполагает имплантацию под кожу в области груди устройства, похожего на кардиостимулятор, с проводом, подключенным к левому блуждающему нерву в области шеи. В рамках исследования ученые использовали устройство, являющееся частью системы VNS Therapy System производства компании LivaNova.

Блуждающий нерв является самым длинным нервом вегетативной нервной системы в организме человека и включает в себя как сенсорные, так и двигательные волокна. Он иннервирует органы головы, шеи, грудной и брюшной полостей.

Устройство было имплантировано 493 пациентам, половина из которых (249 человек) в течение года получала активную стимуляцию, в то время как другая группа ее не использовала.

В первые два месяца исследователи настраивали электрические параметры устройства для каждого пациента, а затем ежемесячно оценивали симптомы депрессии с использованием четырех проверенных инструментов. Оценки проводились как врачами, так и самими пациентами.

Результаты показали значительное улучшение симптомов депрессии, качества жизни и способности выполнять повседневные задачи у участников, получавших активную стимуляцию в течение года. При этом прогресс был заметен лишь в последние три месяца исследования.

Для дальнейшего наблюдения за длительностью эффекта и улучшением состояния участников, исследование будет продолжаться еще четыре года. Ученые работают над выявлением биомаркеров, которые могут предсказать наилучшие результаты лечения.

Ранее было названо количество шагов, защищающее от депрессии.