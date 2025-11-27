Врач напомнил, что желтуха — это не болезнь

Желтуха — это не заболевание, а симптом, который указывает на накопление в крови пигмента билирубина. Желтушность кожи может быть связана с патологиями печени, оттоком желчи или избыточным распадом эритроцитов. Об этом в интервью RT сообщил врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Желтуху, по его словам, часто отождествляют с гепатитом А, однако это лишь одна из множества причин. Особую опасность симптом представляет для новорожденных, поскольку высок риск поражения головного мозга, предупредил специалист.

«Высокий уровень билирубина у детей с первых дней жизни токсичен для незрелого мозга и может вызвать тяжелое осложнение — билирубиновую энцефалопатию, приводящую к необратимому поражению нервной системы», — объяснил Вялов.

Для взрослых людей — угроза не в самой желтухе, а в заболевании, симптомом которого она является, подытожил врач.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Владимир Конев рассказал «Газете.Ru», что гепатит С не всегда сопровождается желтухой и не передается бытовым путем. Также в редких случаях такая форма заболевания может пройти самостоятельно.

