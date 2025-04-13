Врач назвал употребление пива самым быстрым путем к алкоголизму

Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Ленте.ру» о самых опасных алкогольных напитках.

Он заявил, что алкогольные коктейли и алкоэнергетики опасны примесями и сахаром, которые повышают риск развития цирроза печени и панкреатита, а также ускоряют деградацию головного мозга. Умнов отдельно обратил внимание на водку, которую легко подделать из-за простого состава, но некачественная продукция может обернуться тяжелым отравлением.

«Считаю, что особенно опасны десертные вина, так как их сладкий вкус заманчив и заставляет человека выпить больше, чем он планировал. Кроме того, брожение сахара может привести к повышению градуса. Все это вкупе приводит к сильному похмелью», — рассказал хирург.

По его мнению, пиво быстрее, чем остальные спиртные напитки, приводит к развитию алкоголизма. Умнов отметил, что, несмотря на низкий градус, оно повышает риск подагры, ожирения, сердечно-сосудистых осложнений и нарушает гормональный фон в организме.

До этого доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская описала среднестатистического алкоголика в России, который употребляет спиртные напитки ежедневно: это мужчина 55-59 лет, проживающий в крупном селе и зачастую нигде не работающий.

Ранее министр спорта Дегтярев выступил за продажу пива на стадионах.