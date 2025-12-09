На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Многодетный отец вонзил палку в половые органы девочки после неудачного изнасилования

В Индии насильник вонзил палку в половые органы ребенка
true
true
true
close
Pixabay

Жителя Индии арестовали после неудачного изнасилования шестилетней девочки. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в штате Гуджарат. По данным издания, семья ребенка работала в поле, сама несовершеннолетняя тем временем играла неподалеку. В какой-то момент мужчина похитил девочку и, заткнув ей рот кляпом, попытался изнасиловать.

Позже ребенок закричал, и незнакомец вставил ей в половые органы острый предмет, похожий на палку.

«Совершив преступление, обвиняемый скрылся, оставив несовершеннолетнюю истекать кровью», – сообщается в публикации.

Тем временем члены семьи пострадавшей заметили, что ее нет, и пошли искать. Обнаружив девочку в критическом состоянии, родственники отвезли ее в больницу. Сейчас ей оказывают помощь.

Полицейские допросили 100 подозреваемых и в итоге нашли преступника. Выяснилось, он работает каменщиком в этом же штате, у мужчины есть дочь и два сына.

Ранее мужчина изнасиловал девочку около метро и получил срок и 14 ударов палкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами