Многодетный отец вонзил палку в половые органы девочки после неудачного изнасилования

В Индии насильник вонзил палку в половые органы ребенка

Жителя Индии арестовали после неудачного изнасилования шестилетней девочки. Об этом сообщает Bhaskar English.

Инцидент произошел в штате Гуджарат. По данным издания, семья ребенка работала в поле, сама несовершеннолетняя тем временем играла неподалеку. В какой-то момент мужчина похитил девочку и, заткнув ей рот кляпом, попытался изнасиловать.

Позже ребенок закричал, и незнакомец вставил ей в половые органы острый предмет, похожий на палку.

«Совершив преступление, обвиняемый скрылся, оставив несовершеннолетнюю истекать кровью», – сообщается в публикации.

Тем временем члены семьи пострадавшей заметили, что ее нет, и пошли искать. Обнаружив девочку в критическом состоянии, родственники отвезли ее в больницу. Сейчас ей оказывают помощь.

Полицейские допросили 100 подозреваемых и в итоге нашли преступника. Выяснилось, он работает каменщиком в этом же штате, у мужчины есть дочь и два сына.

Ранее мужчина изнасиловал девочку около метро и получил срок и 14 ударов палкой.