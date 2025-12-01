Большая матрица, плавающие линзы и ИИ: как выбрать смартфон для фото?

Камеры стали одним из главных мерил качества смартфонов. Вендоры стремятся сделать свои аппараты лучшими в области мобильной фотографии, поэтому инновации в этой нише сыпятся как из рога изобилия. «Газета.Ru» помогает разобраться в актуальных фототехнологиях, объясняет, на что обратить внимание при выборе камерофона, и приводит примеры высочайших достижений смартфонов в области фото.

Аппаратная эволюция: больше, дальше, светосильнее

Ключевые инновации в области мобильной фотографии можно разделить на две большие группы: аппаратные и программные. Под аппаратной частью подразумеваются физические свойства фотосенсоров (они же матрицы) и объективов. Под программной – различные алгоритмы обработки изображения, захваченного матрицей.

Матрица. Матрица – ключевой компонент любой камеры, а размер матрицы – ключевой аспект качества фотографии. Парадигма простая: чем больше площадь сенсора, тем больше размер каждого пикселя, а значит, тем больше света она захватывает. Количество пойманного сенсором света влияет на чистоту и резкость снимка.

close Схематическое изображение принципа работы матрицы Gemini

Долгое время считалось, что установить в смартфон сенсор размером 1 дюйм (стандарт компактных премиум-камер вроде Sony RX100) невозможно без превращения телефона в толстый «кирпич».

Однако в последние годы вендорам удалось сломать этот стереотип: они научились относительно безболезненно встраивать дюймовые сенсоры в смартфоны.

Китайские производители первыми освоили массовое внедрение гигантских сенсоров (в частности, IMX989 и LYT-900 от Sony). Сегодня дюймовая матрица является «сердцем» таких камерофонов, как Xiaomi 14 и 15 Ultra, Vivo X100 и X200 Ultra, а также Huawei Pura 70 и 80 Pro.

Для сравнения: в основной камере iPhone 17 Pro используется матрица размером меньше одного дюйма. Однако компания компенсирует это относительно большими размерами пикселей. Аналогично ситуация обстоит и в случае с камерами флагманов Samsung.

Оптика. Телеобъективы (зум-камеры) долгое время были слабым местом смартфонов: они требовали много света и не умели фокусироваться вблизи. Прорывом последних лет стала технология «плавающих линз» внутри перископических модулей. То есть линза перемещается вперед и назад по туннелю объектива, создавая эффект приближения, как если бы мы смотрели на маленький предмет через лупу, приближая или отодвигая ее.

close Схематическое изображение принципа работы перископического объектива с плавающей линзой Gemini

Эта технология позволяет группам линз внутри объектива двигаться, решая две задачи. Первая – это дальнобойность: перемещаясь, линза обеспечивает плавный оптический зум в диапазоне до 10х. Вторая – фокусировка на близких объектах: перемещение линз позволяет получать четкое изображение не только отдаленных объектов, но и близких с сохранением уже упомянутой кратности приближения.

В некоторых случаях такая камера позволяет снимать даже текстуры различных материалов: листьев, ткани, песка, кожи, шерсти и не только.

Во флагманских моделях iPhone тоже используется перископический тип объектива, но без плавающей линзы. Apple выбрала иной подход и внедрила собственную проприетарную технологию на основе тетрапризмы. В этой системе свет отражается внутри компактной призматической линзы, что позволяет получить длинное фокусное расстояние без «перископической трубы» и без необходимости перемещения линз в ней.

Здесь же стоит отметить, что некоторые вендоры решили не ограничиваться мощностью встраиваемой в корпус смартфона оптики и начали предлагать внешние объективы для получения более мощного приближения при сохранении высокого уровня детализации. В серию такие модули пока запустила только компания Vivo.

Диафрагма. В классической фотографии диафрагма (апертура) управляет количеством света и глубиной резкости за счет сужения и расширения отверстия, через которое свет проникает в объектив. В смартфонах исторически апертура была фиксированной, однако в последние годы вендоры решили внедрять в камеры регулируемые элементы, так называемые «лепестки» диафрагмы.

Зачем это нужно? При съемке пейзажей диафрагма прикрывается (f/4,0), чтобы все планы (передний и дальний) были резкими. Для ночной съемки она открывается (f/1,6), чтобы пропустить больше света и избежать зашумления фотографии. Под шумом подразумевается зернистость снимка и прочие артефакты, влияющие на его детализацию.

close Примеры снимков, сделанных с разными значениями апертуры baamboozle.com

Кроме того, широко раскрытая диафрагма позволяет создать так называемый естественный эффект боке, который проявляется в размытом фоне на портретных фотографиях. Наконец, диафрагма позволяет более точно регулировать экспозицию во время видеосъемки, что может быть полезно, когда во время записи ролика оператор перемещается из светлого помещения в темное и наоборот.

Пионером этой технологии стала Samsung, – компания впервые использовала «регулятор количества света» в 2018 году в модели Galaxy S9. Но после об этой технологии многие вендоры, включая южнокорейского техногиганта и Apple, предпочли забыть. И только последние пару-тройку лет компании начали к ней возвращаться. Причем подхватили этот тренд именно китайские вендоры. Поэтому среди актуальных моделей регулируемой диафрагмой могут похвастаться, например, Huawei Pura 80 Ultra и Xiaomi 14 Ultra, а также Nubia Z70 Ultra.

Программное обеспечение: искусство с интеллектом

Если «железо» — это глаз камеры, то софт — это ее мозг. Именно здесь происходит основная магия, превращающая набор данных с матрицы в шедевры. Если еще несколько лет назад главной инновацией в так называемой сфере «вычислительной фотографии» были различные модификации технологии HDR (High Dynamic Range) (при HDR-съемке смартфон во время спуска затвора делает сразу несколько снимков с разным уровнем яркости, а после склеивает их в один кадр, за счет чего светлые и темные участки сцены получают высокую детализацию. Кроме того, HDR позволяет избегать пересвеченных и, наоборот, перетемненных сцен на снимке – «Газета.Ru»), то сейчас балом правит искусственный интеллект (ИИ).

XMAGE, Photonic Engine и ProVisual. Некоторые пользователи загружают в условный ChatGPT старые фотографии и просят их улучшить: поднять детализацию, повысить разрешение, добавить, в конце концов, цвета черно-белому снимку. Примерно по такому принципу работают фирменные ИИ-системы крупных вендоров.

Например, у Huawei есть сервис XD Fusion Pro – функция на основе ИИ, которая анализирует изображение сразу с нескольких объективов, делает из них своего рода слои, по отдельности их обрабатывает, а после объединяет в фотографию, которая и попадает в галерею.

close Пример работы XD Fusion Pro huaweicentral.com

В ходе этого процесса улучшается детализация снимков, а также регулируются глубина резкости и динамический диапазон.

Отдельно Huawei гордится тем, что XD Fusion Pro позволяет достичь на снимках цветопередачи, близкой к восприятию человеческого глаза.

Аналогичная технология в iPhone называется Photonic Engine. Ее суть заключается в том, чтобы начать анализ изображения еще до этапа спуска затвора камеры. Вместо того чтобы сначала делать снимок, а затем его улучшать, Photonic Engine применяет алгоритмы к необработанным данным с сенсора. Это позволяет сохранить больше деталей в тенях и цветовых градациях, особенно на зум-модулях и сверхширокоугольных. Работа Photonic Engine проявляется, в частности, в улучшенной прорисовке текстур материалов и более контрастных снимках при слабом освещении.

close Пример работы Photonic Engine macworld.com

ProVisual Engine – это ИИ-решение от Samsung. По сути, это комплекс алгоритмов, разделенных на три ключевые функции. Первая – детектор сцены и объектов – идентифицирует отдельные элементы в кадре (лицо, глаза, волосы, украшения, текстуру еды) и после применяет к каждому индивидуальный пакет улучшений: усиление резкости, подавление шума, коррекция экспозиции. Вторая отвечает за отрисовку текстур: она разделяет изображение на зоны (например, небо, листва, кожа, ткань) и для каждой подбирает свой метод шумоподавления и повышения четкости, избегая эффекта «пластиковой кожи» или «замыленной» листвы. Третья функция направлена на улучшение видео: ИИ анализирует движение кадра, предсказывает будущие смещения и после, путем обрезания кадра (кропа) и управления стабилизатором, добивается повышенной плавности.

Стоит отметить, что перечисленные вендоры – не единственные, кто использует данные технологии. У Google есть ИИ-комплекс Computational Photography, у Xiaomi – AISP, у Oppo – HyperTone Image Engine.

ИИ-редактирование. Говоря об ИИ в контексте фотографии, нельзя обойти прогресс, которого достигли производители смартфонов в плане использования этой технологии для редактирования фото. Манипуляции с изображением, которые раньше можно было провести только в Photoshop, сейчас выполняются на смартфонах за считанные секунды.

Так, в смартфонах Pixel от Google и Galaxy от Samsung в стандартные фотогалереи встроены ИИ-редакторы Magic Editor и Galaxy AI соответственно. С их помощью можно не просто удалить нежелательный объект, но и переместить его или даже расширить границы кадра (при помощи генеративного заполнения пустого пространства), используя ИИ для дорисовывания фона. Также сюда относится функция Best Take, которая позволяет «пересаживать» лучшие лица с разных снимков на один кадр.

close Пример работы Magic Eraser от Google googleapis.com

У Huawei с недавних пор появился инструмент AI Eraser, который, по аналогии с Magic Eraser у Pixel, позволяет правдоподобно удалять со снимков лишние объекты. Особенностью данной опции является работа со сложным фоном: ИИ определяет текстуру фона, с которого удаляется объект, и заменяет образующуюся за ним пустоту реалистичной обманкой с грамотными тенями и светом.

Высшее признание

Долгое время съемка фото на смартфон считалась профессиональными фотографами дилетантством. Те времена давно прошли – сегодня фотографии на смартфоны не только не презираются, но и, наоборот, привлекают профи. По двум причинам: во-первых, фотовозможности смартфонов приблизились к уровню полноценных камер, и с ними можно зарабатывать на фотосессиях так же, как и с профессиональной техникой; во-вторых, для снимков со смартфонов проводятся масштабные конкурсы, на которых фотографы могут заявить о себе.

Например, с 13 по 16 ноября в Париже прошла международная фотовыставка Paris Photo, в рамках которой состоялся финал ежегодного конкурса XMAGE Awards 2025, проводимого компанией Huawei.

В этом году было подано 740 тыс. заявок от профессионалов и любителей (каждая заявка – фотография, сделанная на смартфоны), но выиграли всего лишь десятки.

Все они распределились по таким категориям, как «Так далеко, так близко», «Цвет и оттенок», «Лица», «Согревающий сердце мир», «Экшен», «Раскадровка», а также «Спокойные ночи» и «Экспериментальная лаборатория».

Последняя номинация, к слову, появилась впервые с 2017 года, когда конкурс XMAGE Awards только появился. Она отличается тем, что участникам разрешалось использовать ИИ-редактор для создания конкурсных работ. Одна из фотографий в этой категории – «Фантастические линии» румынца Георга Попа – стала лауреатом Гран-при. Два других снимка, отмеченных высочайшей наградой в рамках XMAGE Awards – «Новая жизнь» турка Эмина Чоруша и «Дитя гор», сделанная Ченом Гуанхоном на Алтае.

«Работать со смартфоном проще и легче. Как минимум по той причине, что люди перед ним чувствуют себя более расслабленно, чем перед фотокамерой», – сказал Чен.

В свою очередь глава выставки Paris Photo Флоранс Буржуа, говоря об XMAGE Awards 2025, дала понять, что профессиональные фотографы стали тяготеть к смартфонам. Профи в этих девайсах привлекает не только их миниатюрность, но и универсальность оптики и технологий ИИ.

«Современные высокотехнологичные смартфоны открывают новые проявления фотоискусства. Эволюция мобильной фотографии меняет наше представление о мире. Премиальные устройства стали путеводной звездой в мир бесконечных фотовозможностей. Сложное взаимодействие оптики и ИИ-алгоритмов позволили открыть новые грани фотосъемки. Новые технологии приводят к абсолютно неожиданным результатам. Мобильная фотография позволяет сегодня открыть неизведанное», – сказала глава фотовыставки Paris Photo Флоранс Буржуа.

Стоит отметить, что XMAGE Awards – лишь один из немногих, но, вероятно, один из крупнейших конкурсов в области мобильной фотографии. Из аналогов можно также отметить iPhone Photography Awards, Sony World Photography Awards и Imagery Awards от Xiaomi.