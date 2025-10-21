Один из корпусов МГУ закрыли из-за инфекционного заболевания

Студентов химического факультета Московского государственного университета (МГУ) перевели на дистанционное обучение из-за возможного случая кори. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ вуза.

В документе уточняется, что 18 октября у студента химфака МГУ на Воробьевых горах зарегистрировали корь, было проведено эпидемиологическое расследование.

Уточняется, что в корпусе ограничили очное посещение студентов и преподавателей, которые не вакцинировались против заболевания или ранее не болели корью. В МГУ отметили, что проводится иммунизация против кори, также был определен круг контактных лиц — более 1800 человек.

В мае студентов гуманитарного корпуса МГУ переводили на дистанционное обучение из-за кори. В столичном управлении Роспотребнадзора уточняли, что инфекционное заболевание обнаружили у студента 1 курса филологического факультета.

Прошлой осенью в Петербурге у ребенка в школе выявили случай кори. Сообщалось, что специалисты незамедлительно приступили к противоэпидемиологическим мероприятиям, взяв очаг заболевания на контроль.

Ранее россиян предупредили, что вирус кори полностью стирает иммунную память организма.