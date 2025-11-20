На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В краснодарской многоэтажке сорвался лифт с человеком внутри

В Краснодаре рухнул лифт с женщиной и пролетел четыре этажа
true
true
true

Жительница Краснодара сорвалась вместе с лифтом в местном ЖК. Об этом сообщает «ТК Краснодар».

Инцидент произошел в доме на улице Даниила Смоляна. На кадрах из кабины заметно, как внутрь вошла женщина с собакой. Спустя непродолжительное время лифт рухнул. Это произошло примерно на шестом этаже, подъемник пролетел до второго.

Позже спасатели помогли женщине и ее собаке выбраться. Во время инцидента никто не пострадал.

На ситуацию отреагировали в полиции. Сотрудники МВД инициировали проверку, во время которой выяснят все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали местные жители, многоэтажку построили шесть лет назад. При этом они нередко жаловались на работу лифта. В некоторых случаях подъемник не работал, поэтому людям приходилось идти домой пешком.

До этого в Каспийске лифт с детьми рухнул вниз. Известно, что причиной стало повреждение внутренних деталей механизма. Специалисты предполагают, что конструкцию могли толкнуть изнутри.

Ранее в Воронеже трехлетний мальчик упал в шахту лифта в жилом доме.

