В Москве мужчина упал в шахту лифта

Прокуратура Москвы: работник организации упал в шахту лифта с четвертого этажа
Работник одной из коммерческих организаций Москвы упал в шахту лифта с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в нежилом здании на улице Пряшникова. Мужчина был доставлен в больницу

Коптевская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе выясняет причины произошедшего.

10 ноября в Воронеже ребенок упал в шахту лифта. Инцидент произошел, когда мальчик подошел к двери лифта в многоквартирном доме в ЖК «Крымский квартал» и облокотился на нее. На видео видно, как дверь под давлением приподнялась, и ребенок упал в шахту с высоты третьего этажа. Отец сразу же прыгнул вслед за ним и вытащил сына. Соседи, услышавшие происходящее, задержали подъемник. В результате падения мальчик получил гематомы на голове и спине, но серьезно не пострадал.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Сургуте прохожий спас ребенка, выпавшего из окна в одной пижаме.

