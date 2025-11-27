Трамп попросил прислать в Вашингтон 500 нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома

Президент США Дональд Трамп попросил направить еще 500 служащих Нацгвардии в Вашингтон после инцидента со стрельбой поблизости Белого дома, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует CNN.

Глава оборонного ведомства сообщил, что передаст просьбу главы государства министру армии.

«Это только укрепит нашу решимость сделать Вашингтон безопасным и красивым», — отметил Хегсет.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба у станции метро «Фаррагут-Уэст» между 1-й и 17-й улицами. Это в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев, они не выжили. Правоохранители задержали одного подозреваемого. Белый дом перевели в режим изоляции. Трамп заявил, что стрелявший в служащих Нацгвардии тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену».

Ранее морпехи обстреляли кортеж вице-президента США.