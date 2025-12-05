На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне

Апелляционный суд США временно разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
Peter Eisler/Reuters

Апелляционный суд в США разрешил администрации президента США Дональда Трампа размещать солдат национальной гвардии в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебный документ.

Согласно решению апелляционного суда по округу Колумбия, исполнение решения окружного суда от 20 ноября 2025 года будет приостановлено в административном порядке до дальнейшего распоряжения.

До этого суд в столичном в округе Колумбия временно заблокировал размещение администрацией президента национальной гвардии в Вашингтоне. Согласно решению суда, действия федеральных властей по размещению военнослужащих нацгвардии наносят округу непоправимый ущерб и препятствуют осуществлению его суверенных полномочий.

В конце ноября в Вашингтоне накануне Дня благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника национальной гвардии. Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества, а также заявил о необходимости проверки всех людей, въехавших в Штаты из «адской дыры на земле». Власти уже приостановили на неопределенный срок рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп попросил прислать в Вашингтон 500 нацгвардейцев после стрельбы у Белого дома.

