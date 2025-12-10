На Болотной площади в рамках «Зимы в Москве» открыли ящик для писем Деду Морозу

На Болотной площади в Москве открыли главный почтовый ящик Всероссийского Деда Мороза. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мероприятие прошло в павильоне «Фабрика подарков» проекта «Сделано в Москве» и было приурочено к выходу семейного фильма «Письмо Деду Морозу». Инициаторами выступили киностудия имени Горького и столичный проект «Сделано в Москве».

Отмечается, что всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга лично прибыл в столицу для открытия ящика. Среди гостей — актриса Екатерина Темнова, исполнившая роль дочери главного героя в новом фильме. Она одной из первых отправила письмо волшебнику.

«Я знаю, вы ждете чудес. И они начинаются с простого шага – с конверта, с карандаша, с искреннего слова. Этот ящик – ваш волшебный проводник. Даю ледяное слово: каждое письмо, опущенное сюда, окажется у меня в руках и будет прочитано. А самые добрые желания обязательно найдут дорогу к исполнению! И чтобы волшебства стало еще больше, загляните на фильм «Письмо Деду Морозу». После него ваши письма станут теплее, а сердца – добрее», – приводятся слова Деда Мороза.

До 15 января каждый желающий может написать письмо в павильоне «Фабрика подарков» или скачать бесплатный шаблон на сайте morozpark.ru. Все послания будут доставлены на почту Деда Мороза в Великий Устюг.

Федеральный проект «Письмо Всероссийскому Деду Морозу» охватывает более 100 городов. Почтовые ящики установлены в торговых центрах, парках и культурных пространствах. С начала акции россияне отправили почти 5 млн писем.