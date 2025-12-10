На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Болотной площади в рамках «Зимы в Москве» открыли ящик для писем Деду Морозу

На Болотной площади появилась возможность отправить письмо Деду Морозу
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

На Болотной площади в Москве открыли главный почтовый ящик Всероссийского Деда Мороза. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мероприятие прошло в павильоне «Фабрика подарков» проекта «Сделано в Москве» и было приурочено к выходу семейного фильма «Письмо Деду Морозу». Инициаторами выступили киностудия имени Горького и столичный проект «Сделано в Москве».

Отмечается, что всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга лично прибыл в столицу для открытия ящика. Среди гостей — актриса Екатерина Темнова, исполнившая роль дочери главного героя в новом фильме. Она одной из первых отправила письмо волшебнику.

«Я знаю, вы ждете чудес. И они начинаются с простого шага – с конверта, с карандаша, с искреннего слова. Этот ящик – ваш волшебный проводник. Даю ледяное слово: каждое письмо, опущенное сюда, окажется у меня в руках и будет прочитано. А самые добрые желания обязательно найдут дорогу к исполнению! И чтобы волшебства стало еще больше, загляните на фильм «Письмо Деду Морозу». После него ваши письма станут теплее, а сердца – добрее», – приводятся слова Деда Мороза.

До 15 января каждый желающий может написать письмо в павильоне «Фабрика подарков» или скачать бесплатный шаблон на сайте morozpark.ru. Все послания будут доставлены на почту Деда Мороза в Великий Устюг.

Федеральный проект «Письмо Всероссийскому Деду Морозу» охватывает более 100 городов. Почтовые ящики установлены в торговых центрах, парках и культурных пространствах. С начала акции россияне отправили почти 5 млн писем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами