В двух московских аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на выполнение полетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены ранее для обеспечения безопасности воздушного движения. В период их действия один самолет, направлявшийся в Домодедово, был перенаправлен на запасной аэродром.

Ограничения в Домодедово были введены в 20:03 мск. В Жуковском ограничения ввели в 20:27 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

