Запрет на регистрацию в соцсетях для детей назвали вынужденной мерой для Малайзии

Эксперт РОЦИТ Гогуа: страны начинают уставать от поведения ИТ-гигантов
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Решение Малайзии ввести с 2026 года запрет на регистрацию в социальных сетях для детей младше 16 лет стало прямым следствием многолетнего бездействия крупных ИТ-компаний, которые привыкли говорить с государствами с позиции силы. Об этом заявила член Общественного совета при Минцифры России, член Ассоциации юристов России Ольга Бороненко.

По ее словам, политикам становится все труднее добиваться от платформ реального соблюдения норм. Она подчеркнула, что компании годами затягивают внедрение требований или сводят их к формальностям.

«В результате страны переходят от рекомендаций к жестким ограничениям, пытаясь восстановить контроль над ситуацией и защитить наиболее уязвимую аудиторию», — сказала Бороненко.

Эксперт отметила, что полный запрет — не самое эффективное решение, учитывая подростковую склонность к сопротивлению, но в сложившихся условиях других вариантов может не остаться.

В свою очередь, эксперт Российского общества по защите информации и технологий (РОЦИТ), журналист Илья Гогуа подчеркнул, что полная блокировка соцсетей для подростков действительно не решает проблему, но иногда становится единственным доступным инструментом.

«Происходит это в том случае, когда все возможности для диалога исчерпаны, а штрафы либо игнорируются, либо платятся, но в корне ситуация не меняется. И нарастающий тренд на блокировки – очевидный сигнал того, что страны начинают уставать от поведения ИТ-гигантов», — сказал он.

