Глава Таганрога сообщила о последствиях ночной массированной воздушной атаки на город

В Таганроге в результате ночной массированной воздушной атаки погиб человек
Виталий Белоусов/РИА Новости

Ночная массированная воздушная атака на Таганрог привела к гибели одного и ранению трех человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Также получили повреждения два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

В настоящее время все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают работу по ликвидации последствий воздушной атаки. Утром рабочая группа начнет обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба.

Камбулова выразила соболезнования семье погибшего и подчеркнула, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

25 ноября сообщалось, что Новороссийск пережил массовую атаку дронов. В городе получили повреждения пять многоквартирных и два частных дома. Четыре человека были ранены.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.

СВО: последние новости
