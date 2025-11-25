Три человека погибли в Ростовской области в результате атак дронов

Число погибших при атаке БПЛА на Ростовскую область выросло до трех

Еще два человека скончались в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал он.

Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибших.

До этого губернатор Ростовской области заявил об одном погибшем и десяти пострадавших в Таганроге в результате атаки БПЛА.

Незадолго до этого глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате ночной массированной воздушной атаки на город три человека были ранены и один не выжил. Камбулова выразила соболезнования семье погибшего и подчеркнула, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.