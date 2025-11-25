На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три человека погибли в Ростовской области в результате атак дронов

Число погибших при атаке БПЛА на Ростовскую область выросло до трех
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

Еще два человека скончались в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал он.

Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибших.

До этого губернатор Ростовской области заявил об одном погибшем и десяти пострадавших в Таганроге в результате атаки БПЛА.

Незадолго до этого глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате ночной массированной воздушной атаки на город три человека были ранены и один не выжил. Камбулова выразила соболезнования семье погибшего и подчеркнула, что всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

Ранее над регионами России уничтожили 40 украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами