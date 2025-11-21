В Белгородской области супружеская пара погибла из-за удара ВСУ

Гладков: в Новой Таволжанке Белгородской области супруги погибли при ударе ВСУ

В селе Новая Таволжанка Белгородской области при целенаправленном ударе украинских войск по автомобилю погибла супружеская пара. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он принес искренние соболезнования родным и близким.

«Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили мальчика в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую ЦРБ», — добавил Гладков.

Губернатор уточнил, что после оказания помощи бригада скорой транспортирует его в детскую областную клиническую больницу.

12 ноября Гладков рассказал, что мужчина пострадал в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль в Грайвороне. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму.

10 ноября боец подразделения «Орлан» получил ранения при атаке беспилотника ВСУ в селе Червона Дибровка Белгородской области. Он также самостоятельно обратился в медицинское учреждение. По словам губернатора, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Ранее в Херсонской области пострадали три человека после обстрелов ВСУ.