Володин предсказал покаяние Европы

Володин: европейские страны покаются за снос памятников советским солдатам
Владимир Федоренко/РИА Новости

Наступит время, когда страны Евросоюза покаются за свои поступки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на видео, которое опубликовал в своем канале в Max.

«Точно придет то время, когда все европейские государства покаются за свои поступки», — подчеркнул спикер ГД.

Володин уточнил, что в европейских странах было снесено 3,5 тыс. мемориалов советским солдатам.

«Тех, кто их освободил от фашизма, кто им дал возможность сегодня жить, радоваться солнышку. Были бы все (европейцы – прим.ред.) в концлагерях и кровь сдавали, если только она бы у них осталась. Сегодня святой для нас день — День Неизвестного солдата», — добавил парламентарий.

3 декабря в Российской Федерации отмечается День неизвестного солдата. Дата впервые появилась в календаре в 2014 году по инициативе Поискового движения России. В этот день отмечают память безымянных героев, ценой своей жизни защитивших Родину. Дата связана с историческим событием: в этот день в 1966 году у стен Московского Кремля был отдан земле прах неизвестного солдата. Этот акт стал символом годовщины победы в битве под Москвой, которая произошла в 1941 году. В наши дни на мемориалах защитников Отечества устраивают возложения цветов, в школах проходят уроки мужества, а в музеях открывают специальные выставки.

Ранее в Совфеде назвали визовые ограничения ЕС атакой против рядовых россиян.

