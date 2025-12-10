На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве и регионах прошли мероприятия в честь юбилеев великих мастеров русского искусства

РОСКОНЦЕРТ организовал серию юбилейных мероприятий в городах России
Росконцерт

В разных городах России в течение 2025 года прошла серия крупных культурных событий, посвященных юбилеям выдающихся деятелей отечественной литературы, музыки и хореографии, сообщила пресс-служба РОСКОНЦЕРТа.

В Московском театре оперетты 4 февраля состоялась премьера проекта «Дунаевские. Двойной портрет». Спектакль, посвященный 125-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Исаака Дунаевского и 80-летию народного артиста России Максима Дунаевского, получил необычный формат джукбокс-мюзикла.

После постановку представили на ведущих сценах нескольких российских регионов. Завершающий показ состоялся 23 ноября в Петербурге.

14 июня в Печорах прошел концерт в честь 100-летия со дня рождения Ирины Архиповой, народной артистки СССР и одной из крупнейших оперных певиц XX века, с участием хора Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского.

12 сентября в Большом зале Московской консерватории Государственный Кремлевский оркестр впервые исполнил три новые симфонии Александра Журбина, мероприятие стало ключевым событием юбилейного фестиваля к 80-летию композитора. Также в конце ноября и начале декабря в рамках фестиваля прошли гала-концерт на сцене Санкт-Петербургского государственного театра, концерт в Московском доме композиторов и творческий вечер в Центральном Доме Актера имени А. А. Яблочкиной.

1 октября в Государственном Кремлевском Дворце прошел концерт «Счастлив тем, что я дышал и жил…», приуроченный к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Инициатором празднования стал актер Сергей Безруков.

В период с 2 по 5 ноября в Казани, Чебоксарах и Саранске прошли концерты фестиваля к 145-летию Михаила Фокина. Воронежский государственный театр оперы и балета представил программу «Мир балета Михаила Фокина».

7 ноября в московском концертном зале «Зарядье» состоялся гала-концерт к 100-летию Майи Плисецкой. Заместитель генерального директора РОСКОНЦЕРТа Екатерина Ширяева подчеркнула, что мероприятие стало взглядом в будущее русского балета.

14 и 15 ноября в Санкт-Петербурге, Махачкале и Дербенте состоялись литературно-музыкальные спектакли, посвященные творчеству поэтов Бориса Пастернака и Сергея Есенина.

Финальным юбилейным событием 2025 года станет показ спектакля «Пять счастливых лепестков», посвященного 145-летию поэтов Андрея Белого и Александра Черного. Он состоится 16 декабря в Иркутском областном театре юного зрителя имени А. Вампилова.

